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Пименов назначен спортивным директором «Факела»

Руслан Пименов вошел в состав руководства « Факела ». Воронежский клуб объявил о назначении экс-игрока «Локомотива» и сборной России на пост спортивного директора.

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