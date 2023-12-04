Общество чистых тарелок: психолог объяснил, почему опасно доедать порцию до конца

Многие взрослые чувствуют себя некомфортно, если на тарелке остается еда. Кто-то считает, что нельзя обесценивать труд повара, кто-то помнит, как его в детстве заставляли доедать, да еще и упрекали — мол, где-то дети голодают, а ты нос воротишь.
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