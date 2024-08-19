Все три моста через реку Сейм уничтожены, ВСУ собирает ударный кулак для захвата АЭС Юлия СоколоваСегодня утром стало известно о подрыве последнего моста возле поселка Карыж, его подорвали вчера около 19.
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