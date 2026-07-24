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Минобороны обыграло фамилию Драпатого цитатой из "Место встречи изменить нельзя"

Минобороны обыграло фамилию Драпатого цитатой из "Место встречи изменить нельзя"

Facebook*/MykhailoDrapatyi Минобороны России 23 июля в своем телеграм-канале отреагировало на назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ цитатой из советского фильма "Место встречи изменить нельзя".

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