В рамках марафона ´Старт на безопасность!´ с 02.09.2023 по 30.09.2023 в учреждении прошли различные мероприятия: выставка ´За безопасность!´, физкультурные досуги, занятия с воспитанниками, игровая деятельность .
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