ИК-26 в Волгограде: особенности и известность, а также перевод Вячеслава Цеповяза Юлия ЧинковаВячеслав Цеповяз, известный как член банды Цапков, которая жестоко расправилась с двенадцатью жителями станицы Кущевская в Краснодарском крае, приближается к своей малой родине.