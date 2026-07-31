Zero Hedge
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Zero Hedge

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The Fourth Turning Global War Has Entered The Terminal Phase

The Fourth Turning Global War Has Entered The Terminal Phase

The Fourth Turning Global War Has Entered The Terminal Phase Authored by Milan Adams via Preppgroup, The numbers came in just after dawn on the East Coast, and they told a story that no amount of White House spin could obscure.

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