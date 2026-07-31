The Fourth Turning Global War Has Entered The Terminal Phase Authored by Milan Adams via Preppgroup, The numbers came in just after dawn on the East Coast, and they told a story that no amount of White House spin could obscure.
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