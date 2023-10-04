В ЛНР рассказали о присутствии старших офицеров ВСУ на передовой

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что районах населенных пунктов Червоная Диброва и Белогоровка в ЛНР было отмечено присутствие старшего офицерского состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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