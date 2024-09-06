Обвинение просит посадить на 14 лет депутата Заксобрания Красноярского края

Госвинение попросило суд приговорить к 14 годам колонии строгого режима депутата Законодательного собрания Красноярского края, бывшего кандидата в губернаторы региона Александра Глискова по делу о взятке.
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