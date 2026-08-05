НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

"Сигнал" от президента и объяснение на цифрах: почему в мобилизации нет необходимости

"Сигнал" от президента и объяснение на цифрах: почему в мобилизации нет необходимости

Тема якобы возможного проведения мобилизации в России продолжает циркулировать в медиа-пространстве, несмотря на прямые заявления высокопоставленных чиновников об отсутствии необходимости в таком сценарии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии