"Сигнал" от президента и объяснение на цифрах: почему в мобилизации нет необходимости

Тема якобы возможного проведения мобилизации в России продолжает циркулировать в медиа-пространстве, несмотря на прямые заявления высокопоставленных чиновников об отсутствии необходимости в таком сценарии.
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