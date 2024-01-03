Росстандарт приступил к разработке ГОСТ для маркетплейсов

Росстандарт начал разработку ГОСТ для маркетплейсов, о чем сообщил глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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