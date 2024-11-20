Вчера наблюдался слабенький набег ципсоты с привычными визгами «Умоемся красными линиями!» и «А, Роджерс боится написать про удары АТАКМС, ему нечего сказать!».
ОБКАКАМС
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Вчера наблюдался слабенький набег ципсоты с привычными визгами «Умоемся красными линиями!» и «А, Роджерс боится написать про удары АТАКМС, ему нечего сказать!».
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