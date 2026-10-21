В Смоленской области продолжают расширять систему поддержки семей с детьми и будущих родителей. Как отметил губернатор Василий Анохин, работа в этом направлении ведется комплексно и соответствует задачам национального проекта «Семья», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ В Смоленске школь...
- A Вдову погибшего н...
- МС В 2026 году 36 см...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым