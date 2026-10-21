В Смоленской области продолжают расширять систему поддержки семей с детьми и будущих родителей. Как отметил губернатор Василий Анохин, работа в этом направлении ведется комплексно и соответствует задачам национального проекта «Семья», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.