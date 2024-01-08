Конгрессмен Дон Бэкон назвал провалом сокрытие болезни главы Пентагона

По мнению члена республиканской партии, ситуации поставила под угрозу безопасность страны.Конгрессмен-республиканец от штата Небраска Дон Бэкон назвал решение скрыть от администрации США болезнь главы Пентагона провалом.
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