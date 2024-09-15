Эксперт Бедеров: альтернативой Telegram в РФ могут стать Element, Jabber и Briar

В России альтернативой Telegram могут стать мессенджеры Element, Jabber и Briar; это сервисы с высокой степенью приватности, которые возможно использовать не только для личного общения, но и рабочих переписок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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