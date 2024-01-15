Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Путин делает все возможное в борьбе против осквернения памятников ВОВ Решение Владимира Путина выдвигаться на выборы президента в марте этого года поддержал кинорежиссер, актер, сценарист, телеведущий Игорь Угольников.
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