День семьи, любви и верности

8 июля по всей России пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. В преддверии региональных выборов, которые состоятся в сентябре, а также в контексте проведения Года семьи, объявленного президентом Путиным, праздник окажет значительное влияние на повестку политических субъектов.