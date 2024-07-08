День семьи, любви и верности

8 июля по всей России пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. В преддверии региональных выборов, которые состоятся в сентябре, а также в контексте проведения Года семьи, объявленного президентом Путиным, праздник окажет значительное влияние на повестку политических субъектов.
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