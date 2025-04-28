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Русские силы оттеснили украинские войска у Ступочек в ДНР: потери ВСУ

Русские силы оттеснили украинские войска у Ступочек в ДНР: потери ВСУ

Русские силы успешно выбили украинские войска с позиций у Ступочек в окрестностях Часова Яра в ДНР. Несмотря на неоднократные попытки контратак со стороны ВСУ, все они завершились неудачей, и украинская армия понесла значительные потери.

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