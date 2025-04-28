Русские силы успешно выбили украинские войска с позиций у Ступочек в окрестностях Часова Яра в ДНР. Несмотря на неоднократные попытки контратак со стороны ВСУ, все они завершились неудачей, и украинская армия понесла значительные потери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии