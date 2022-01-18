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Новосибирский суд оштрафовал S7 Airlines за отказ в перевозке пассажиров

Новосибирский суд оштрафовал S7 Airlines за отказ в перевозке пассажиров

Суд оштрафовал АО «Авиакомпания «Сибирь» (бренд S7 Airlines) за нарушение прав пассажиров. Компания отказала в перевозке пяти пассажирам из-за отсутствия свободных мест в самолете, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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