Новосибирский суд оштрафовал S7 Airlines за отказ в перевозке пассажиров

Суд оштрафовал АО «Авиакомпания «Сибирь» (бренд S7 Airlines) за нарушение прав пассажиров. Компания отказала в перевозке пяти пассажирам из-за отсутствия свободных мест в самолете, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.