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Путин поддержал идею повышения призывного возраста

Путин поддержал идею повышения призывного возраста

Президент Владимир Путин «концептуально поддержал» идею повышения призывного возраста, но «аргументация должна быть предоставлена Министерством обороны», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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