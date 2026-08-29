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Царьград

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Полина Диброва раскрыла свои параметры и секреты стройности

Полина Диброва раскрыла свои параметры и секреты стройности

Полина Диброва отдыхает в Дидиме, Турция, демонстрируя фигуру в лаймовом купальнике. Бывшая супруга телеведущего делится секретами стройности и откровенно рассказывает о пластике груди.

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