Глава МИД Финляндии сообщил, в каком году ОБСЕ потерпит крах

Пекка Хаависто считает, что Организация скоро может расколоться из-за позиции России и Белоруссии по вопросу председательства ЭстонииПоскольку Россия и Белоруссия не поддерживают председательство Эстонии в ОБСЕ, организация может расколоться.
Пекка Хаависто считает, что Организация скоро может расколоться из-за позиции России и Белоруссии по вопросу председательства ЭстонииПоскольку Россия и Белоруссия не поддерживают председательство Эстонии в ОБСЕ, организация может расколоться.
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