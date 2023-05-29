Царьград

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Глава МИД Финляндии сообщил, в каком году ОБСЕ потерпит крах

Глава МИД Финляндии сообщил, в каком году ОБСЕ потерпит крах

Пекка Хаависто считает, что Организация скоро может расколоться из-за позиции России и Белоруссии по вопросу председательства ЭстонииПоскольку Россия и Белоруссия не поддерживают председательство Эстонии в ОБСЕ, организация может расколоться.

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