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Царьград

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Одно слово Путина на переговорах с Ираном всё расставило по местам

Одно слово Путина на переговорах с Ираном всё расставило по местам

Президент России Владимир Путин впервые после начала конфликта в Иране встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Бишкеке, по завершении основных мероприятий саммита ШОС.

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