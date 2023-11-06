Сталкеры нашли жилую квартиру в Припяти, в которой людей ждала собака. Им удалось выяснить, кто там обитает

Заброшенный город в Зоне отчуждения по-прежнему привлекает внимание исследователей-одиночек. Один из сталкеров отправился в очередной поход к многоэтажным домам на окраине Припяти и неожиданно обнаружил здесь жилую квартиру.
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