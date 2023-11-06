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Сталкеры нашли жилую квартиру в Припяти, в которой людей ждала собака. Им удалось выяснить, кто там обитает

Сталкеры нашли жилую квартиру в Припяти, в которой людей ждала собака. Им удалось выяснить, кто там обитает

Заброшенный город в Зоне отчуждения по-прежнему привлекает внимание исследователей-одиночек. Один из сталкеров отправился в очередной поход к многоэтажным домам на окраине Припяти и неожиданно обнаружил здесь жилую квартиру.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Зачем собаку закрывать в квартире? Чтобы, в случае чего, она там погибла мучительной смертью? На улице она, хотя бы охотится может. 😡
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1 д.
лл
лина любимцева
Печально....
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1 д.
Модест
Очередная басня. Там люди в зоне отчуждения давно живут, особенно в сельской местности. Огороды садят и грибы-ягоды собирают. Нисколько не хуже, чем возле челябинского &quot;Маяка&quot;
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1 д.

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