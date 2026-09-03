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Пятый канал

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Левитин заявил о переходе мира к многополярности

Мир сегодня переживает серьезные изменения — старая логистическая карта уходит в прошлое. Об этом сообщил советник президента России и спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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