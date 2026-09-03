Левитин заявил о переходе мира к многополярности

Мир сегодня переживает серьезные изменения — старая логистическая карта уходит в прошлое. Об этом сообщил советник президента России и спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).