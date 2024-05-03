Концерт клуба авторской песни «Ветер Победы» состоится в Музее Победы

5 мая в Музее Победы состоится ежегодный концерт клуба авторской военной песни «Ветер Победы». Со сцены зала Конев прозвучат авторские стихи и песни, написанные под впечатлением от общения с военнослужащими во время творческих вечеров, которые участники клуба проводят в госпиталях.