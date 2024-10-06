Иран и Израиль: прощупывая предел эскалации

Что удерживает Ближний Восток от большой войны и куда ведет логика «красных линий»AP PHOTO/VAHID SALEMI Военный парад 21 сентября 2024 года по случаю 44-й годовщины начала ирано-иракской войны в Тегеранечитайте на monocle.
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