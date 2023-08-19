Дизайнеры и эксперты в мире интерьера придумывают так много правил оформления спальни, что многие путаются и совершают глобальные ошибки.
5 оттенков, которые нельзя использовать в спальне
Комментарии
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Катя Плетнева
Я открою вам секрет. Когда вы ложитесь спать, вы закрываете глаза и не видите своей комнаты. А когда видите, днём, то вам не надо засыпать. И вряд ли найдётся нормальный человек, который всю спальню делает в ОДНОМ цвете, не допуская других. Если и есть такие люди, то они уже с отклонениями в психике, и их сначала надо лечить, а потом они и сами перекрасят всё что надо.
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