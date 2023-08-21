Евгений Сатановский: Мы живём в ЕГО стране

ЕА

Евгений Алексеенко

Однако, всё в этом мире когда-нибудь может произойти: поставили памятник и Сталину. Причём памятник этот местный православный батюшка благословил и теперь его за это по церковной линии вовсю пропесочивают.Странно, конечно… Сталин что, памятника в стране, которую он, при всей чудовищной жестокости той эпохи, к которой он приложил ничуть не меньший отпечаток, чем все, кто жил в его время, чем-то руководя, отстроил как государство, не заслужил? Мы живём в ЕГО стране и при всём несовершенстве её конструкции, убрать этого человека из её истории невозможно. Точнее, можно, конечно, всё — историю у нас переписывают под каждого нового правителя точно также, как меняют Конституцию, но будет ли это справедливо? Чем Сталин как человек хуже Владимира Святого? Да, с церковью он боролся и в целом с религией боролся — знал религиозным организациям какого угодно уровня и каких угодно направлений и деноминаций цену, но РПЦ сегодня существует только благодаря Сталину. Крови много пролил? А Пётр I её пролил меньше? А Екатерина II? А при Николае II её сколько пролилось с его снисходительным отношением к погромам и умением вляпываться во все возможные войны и провоцировать революции, которые он как будто притягивал? При этом Великую Отечественную войну мы выиграли, когда Сталин был Верховным Главнокомандующим или нет? Переломное сражение той войны было под Сталинградом и во все учебники вошло как Сталинградская битва, или нет? Точно также, как блокада была Ленинградская…