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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс: «Рад, что Леклер в порядке после такой серьезной аварии»

Пилот « Уильямса » прокомментировал результаты Гран-при Италии , где финишировал 13-м. «Прежде всего, рад, что Шарль [Леклер] в порядке после такой серьезной аварии [в виде вылета в стену в последнем повороте].

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