В НАК раскрыли детали контртеррористической операции в Махачкале

Группа из четырех человек хотела напасть на объект правоохранительных органов в Махачкале (Республика Дагестан), из-за чего в населенном пункте Семендер был введен режим контртеррористической операции (КТО).
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