ЛДПР предложила пролить работу детских садов до 20:00 часов

Партия ЛДПР предложила продлить работу детских садов до 20:00 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение руководителя постоянного депутатского объединения ЛДПР в Мосгордуме Марии Воропаевой министру просвещения РФ Сергею Кравцову.