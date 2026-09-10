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Газета.ру

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ЛДПР предложила пролить работу детских садов до 20:00 часов

ЛДПР предложила пролить работу детских садов до 20:00 часов

Партия ЛДПР предложила продлить работу детских садов до 20:00 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение руководителя постоянного депутатского объединения ЛДПР в Мосгордуме Марии Воропаевой министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

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