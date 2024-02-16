Всё-таки природу не обманешь. Оставшаяся с «золотых времён» инфантильность вкупе с так и не преодолённой порочностью натуры дают о себе знать и в том возрасте, когда пора бы уже остепениться.
Андрей Нальгин. Светская смерть Ксении Собчак
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
В 2014 году Нарусович давала интервью, где говорила, что Ксю не дочь Собчака...
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17 час.
лина любимцева
Да, она пригуляла ее...
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12 час.
лл
лина любимцева
"Круг" в котором вращается Собчак, ВЕСЬ ТАКОЙ позорный и бесстыжий. Им уже под сраку лет, пенсия уже маячит на горизонте, а ума так и не прибавилось. Не от кого...
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12 час.
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