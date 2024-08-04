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ЧЕ-2024. Юноши (U18). Финал. Сербия сыграет с Германией за титул чемпиона, Израиль со Словенией – за 3-е место

Германия и Сербия разыграют титул чемпиона. Словения и Израиль сойдутся в борьбе за 3-е место. Чемпионат Европы Юноши (U18) Тампере, Финляндия Плей-офф  Финал Германия – Сербия 4 августа.

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