Эксперт Шмелев высказался о перспективах инвестирования в гаражи

Специалист оценил вложения по действующей ключевой ставке Какое вложение в РФ самое выгодное при действующей ключевой ставке, радио Sputnik сообщил руководитель центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.
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