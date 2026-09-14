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ИА Регнум

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ХК «Торпедо» обыграл «Ак Барс» в первом матче на новой арене

ХК «Торпедо» обыграл «Ак Барс» в первом матче на новой арене

Нижегородский ХК «Торпедо» со счетом 3:2 обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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