Лера Кудрявцева сообщила, что продюсеру Иосифу Пригожину вызывали скорую помощь на съемочную площадку

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила представителям СМИ, что музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину перед съемками шоу в четверг, 6 апреля, вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия.
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