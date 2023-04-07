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Лера Кудрявцева сообщила, что продюсеру Иосифу Пригожину вызывали скорую помощь на съемочную площадку

Лера Кудрявцева сообщила, что продюсеру Иосифу Пригожину вызывали скорую помощь на съемочную площадку

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила представителям СМИ, что музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину перед съемками шоу в четверг, 6 апреля, вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия.

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