Прогноз погоды в Крыму на 28 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 28 декабряВ Симферополе +1 и пасмурноВ Севастополе +5 и пасмурноВ Евпатории +2 и небольшой дождьВ Черноморском +2 и пасмурноВ Джанкое +1 и пасмурноВ Ялте +7 и пасмурноВ Алуште +7 и пасмурноВ Керчи +2 и дождь со снегомВ Армянске +1 и пасмурноВ Краснопе.