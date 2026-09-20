В Китае создали ИИ-роботов для борьбы с сорняками без химии, пишет China Daily. Лазерные комплексы, работающие под управлением искусственного интеллекта, позволяют полностью отказаться от вредных химических пестицидов.
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