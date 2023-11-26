В рамках акции «Знакомьтесь, полиция!» эксперты-криминалисты встретились с пензенскими школьниками

Начальник отдела Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области Марина Шебурова встретилась с учащимися кадетского класса, чтобы познакомить ребят с профессией эксперта-криминалиста.
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