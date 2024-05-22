РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Тот  ,  для  кого  деньги  -  это    ВСЁ  ,  способен  на  всё  ради  денег...На  любое  зло...«Деньги сделали г...
  • Анатолий Федоров
    Наше место то, которое мы заслужили. Это наше соответствие. Другого (от бога или чёрта) не бывает.Демография и геоп...
  • Владимир Карпов
    Таких надо гнать в три шеи !!! Чего с ней церемонятся ???"РУСОФОБКА, В САМ...

«Это не просто сатанизм, это мегаварварство в XXI веке»

«Это не просто сатанизм, это мегаварварство в XXI веке»

Епископ Гедеон (Харон) рассказал, что о глаза икон снесенного храма в Киеве тушили сигареты Как сообщалось, Владимиро-Ольгинский храм Десятинного мужского монастыря, возрожденный канонической Украинской Православной Церковью на месте первого на Руси каменного храма, был уничтожен киевскими властями в ночь на 17 мая, несмотря на недавнее решение о переносе сноса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх