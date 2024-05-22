«Это не просто сатанизм, это мегаварварство в XXI веке»

Епископ Гедеон (Харон) рассказал, что о глаза икон снесенного храма в Киеве тушили сигареты Как сообщалось, Владимиро-Ольгинский храм Десятинного мужского монастыря, возрожденный канонической Украинской Православной Церковью на месте первого на Руси каменного храма, был уничтожен киевскими властями в ночь на 17 мая, несмотря на недавнее решение о переносе сноса.