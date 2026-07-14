Нетаньяху: Никаких террористических армий не осталось на наших границах Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль успешно создал зоны без.
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Нетаньяху: Никаких террористических армий не осталось на наших границах Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль успешно создал зоны без.
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