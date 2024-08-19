«Ъ»: десяткам мигрантов вручили повестки после рейдов в Москве

Военные следователи совместно с представителями УВД Восточного административного округа Москвы провели миграционный рейд, в результате которого десятки иностранцев, которые недавно получили гражданство РФ, получили повестки в военкомат для постановки на учет, пишет «Коммерсантъ».
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