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«Ъ»: десяткам мигрантов вручили повестки после рейдов в Москве

«Ъ»: десяткам мигрантов вручили повестки после рейдов в Москве

Военные следователи совместно с представителями УВД Восточного административного округа Москвы провели миграционный рейд, в результате которого десятки иностранцев, которые недавно получили гражданство РФ, получили повестки в военкомат для постановки на учет, пишет «Коммерсантъ».

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