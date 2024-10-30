Врач перечислил топ-5 интересных фактов о крови

Кровь — это жидкая ткань, которая выполняет много важных функций в организме. Она переносит кислород и «кормит» наши ткани, собирает отходы жизнедеятельности клеток и защищает от врагов — вирусов и бактерий.
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