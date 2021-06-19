Происшествия

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В Республике Алтай с работой полицейских познакомились ребята, отдыхающие в детских лагерях Майминского района

В Республике Алтай с работой полицейских познакомились ребята, отдыхающие в детских лагерях Майминского района

Стражи правопорядка  уже на протяжении нескольких лет, навещают школьников, отдыхающих в детском лагере «Манжерок» и «Пилигрим».

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