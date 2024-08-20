Автоэксперт Кадаков: в таксопарках дефицит водителей доходит до 30%

В России наблюдается дефицит водителей такси – в некоторых таксопарках он достигает 30%. В ближайшее время эта проблема только усилится на фоне новых требований к таксистам, предупредил в беседе с RT автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.