Русский язык самый богатый язык в мире!

Traveller

О чём говорить, коль всё "российское" тель авидение сплошь говорит "волнительно" вместо РУССКОГО "волнующе". Видно их что-то сильно "волнИет"! А когда "иканамисты" говорят "средствА", то не стоит вспоминать про "саммиты" и "мерчандайзеры".