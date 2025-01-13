На одном из симпозиумов встретились четыре лингвиста: англичанин, немец, итальянец и русский. Речь зашла о языках.
Русский язык самый богатый язык в мире!
Комментарии
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Traveller
О чём говорить, коль всё "российское" тель авидение сплошь говорит "волнительно" вместо РУССКОГО "волнующе". Видно их что-то сильно "волнИет"! А когда "иканамисты" говорят "средствА", то не стоит вспоминать про "саммиты" и "мерчандайзеры".
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17 час.
МГ
Малик Гумеров
"О чём говорить, коль всё "российское" тель авидение сплошь" = Говорить об ОККУПАЦИИ страны русофобами , холопами- холуями - диверсантами врага !!!
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14 час.
Valeriy Shershkov
язык необходимо модернизировать с целью сближения с основными признанными в науке, быту...
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9 час.
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