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Велемудр. Мир тесен.

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    О чём говорить, коль всё "российское" тель авидение сплошь говорит "волнительно" вместо РУССКОГО "волнующе". Видно их...Русский язык самы...

Русский язык самый богатый язык в мире!

Русский язык самый богатый язык в мире!

На одном из симпозиумов встретились четыре лингвиста: англичанин, немец, итальянец и русский. Речь зашла о языках.

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Комментарии
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Traveller
О чём говорить, коль всё &quot;российское&quot; тель авидение сплошь говорит &quot;волнительно&quot; вместо РУССКОГО &quot;волнующе&quot;. Видно их что-то сильно &quot;волнИет&quot;! А когда &quot;иканамисты&quot; говорят &quot;средствА&quot;, то не стоит вспоминать про &quot;саммиты&quot; и &quot;мерчандайзеры&quot;.
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17 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;О чём говорить, коль всё &quot;российское&quot; тель авидение сплошь&quot; = Говорить об ОККУПАЦИИ страны русофобами , холопами- холуями - диверсантами  врага !!!
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14 час.
Valeriy Shershkov
язык необходимо модернизировать с целью сближения с основными признанными в науке, быту...
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9 час.

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