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Донецкая группа новостей

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Жители повреждённых домов просят объяснить, откуда берутся долги за воду

Жители повреждённых домов просят объяснить, откуда берутся долги за воду

Жители повреждённых домов просят объяснить, откуда берутся долги за воду По словам людей, счета приходят даже на квартиры и дома, которые были разрушены, долгое время пустовали или остаются непригодными для проживания.

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