РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 243 подписчика

Ямпольская одобрила идею устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам

Ямпольская одобрила идею устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Советник президента России Елена Ямпольская 23 июля поддержала инициативу главы Рособрнадзора Анзора Музаева о введении устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам и устного экзамена по истории после девятого класса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии