Ямпольская одобрила идею устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Советник президента России Елена Ямпольская 23 июля поддержала инициативу главы Рособрнадзора Анзора Музаева о введении устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам и устного экзамена по истории после девятого класса.
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