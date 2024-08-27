Министр обороны Белоусов поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Орловки в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность военнослужащим РФ, участвующим в СВО, и поздравил 589-й гвардейский мотострелковый Берлинский Краснознаменный полк ордена Кутузова с успешным освобождением населенного пункта Орловка в Донецкой Народной Республике.
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